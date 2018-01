5 cuentas de Instagram que te ayudarán a cumplir los propósitos de Año Nuevo

¿Ya es mitad de enero y no has empezado a cumplir tus propósitos? Hoy te traemos algunas cuentas que te pueden dar el empujón que necesitas para poner en marchas las acciones que te llevarán a alcanzar tus objetivos… y no hablamos de las frases motivacionales.

El artículo continúa abajo

Bajar de peso

Cumplir con este propósito no debe depender de un gimnasio o de tener dinero para pagar un entrenador personal. En Instagram existen muchas cuentas que te pueden ayudar a reducir tallas siguiendo sus recomendaciones.

En la cuenta colombiana Adelgaza 20, puedes consejos de alimentación, testimonios y rutinas en las que explican la forma correcta de realizar los ejercicios. Otra excelente manera de lograrlo es con la cuenta de la reconocida entrenadora australiana Kayla Itsines.

Aprender un nuevo idioma

Aunque esta forma de aprender y practicar un nuevo idioma no suple ningún estudio formal, es un excelente método para corregir errores y practicar un poco.

La cuenta Aprendamos inglés es el mejor medio para aprender todos los días algo nuevo; cuando sus consejos aparezcan en tu sección de noticias podrás estar aprendiendo sin darte cuenta.

Ocupar la mente productivamente

Si lo único que quieres es despejar tu cabeza y hacer algo útil, Manualidades fruz es lo que estabas buscando; allí encontrarás un derroche de creatividad que te ayudará a renovar tus espacios.

Para leer más

Libros que enamoran es una cuenta llena de frases, memes y libros que pueden llamar tu atención. Si lo que buscas es una historia que te atrape, en esta cuenta encontrarás la solución. Pero si su contenido no te convence, Leer más es otra opción.

Si lo que quieres es cocinar

Preparar deliciosas recetas para ti y para los que amas te llenará de satisfacción, por esto, Tasty, la marca que ha revolucionado el mundo de la cocina, es con la que también puedes hacer platos increíbles con las cuentas bientasty y buzzfeedtasty.