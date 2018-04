La policía aseguró a CBS San Francisco que el conductor del carro se chocó porque sus frenos no le estaban funcionando. El hombre, que no resultó herido, manejaba sin licencia de conducción al momento del accidente, por lo que fue arrestado de inmediato.

Dos uniformados, incluyendo al oficial Travis, salieron lesionados del hecho, igual que otras tres personas que se encontraban en la casa (una pareja de esposos y su hijo), agregó el medio.

Aunque la explosión se registró el pasado 7 de abril, hasta ahora se conoció la noticia por un video que la policía de Hurst publicó en Twitter. Allí, las autoridades indicaron que estaban “agradecidas” de que todas las víctimas estuvieran estables y, además, manifestaron que esperaban una pronta recuperación para ellas.

“Nuestros corazones están con ellos y sus familias”, concluyeron.

We've received requests for the video files from the house explosion on 4/7. Here's a brief video clip from Officer Hiser's dash cam footage that we are able to release. We are thankful that the victims are stable & expected to recover. Our hearts go out to them & their family. pic.twitter.com/k7LCOrOtLn

