Las imágenes fueron difundidas por la policía de esa ciudad y replicadas en redes sociales por el periodista Gerron Jordan. En ellas se puede apreciar cómo el ladrón se quita la gorra que lleva y se persigna dos veces antes de iniciar su robo.

El hombre toma un ladrillo para romper la puerta de cristal de la tienda, lo consigue, ingresa a la tienda y logra robar dieciocho piezas de ropa, detalla Independent.

Estas son las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la tienda:

#BLESSEDBURGLAR: Man caught on camera breaking into a store in Brooklyn… but first, he makes the sign of the cross? Crazy story on #Local33Today now @WVLALocal33 pic.twitter.com/R8Y92GjkY0

— Gerron Jordan (@GerronJordan) 28 de marzo de 2018