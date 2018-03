A medida que el caballo intentó recuperar el equilibrio, la mujer cayó de la espalda del animal y los asistentes comenzaron a gritar.

Las imágenes causaron la indignación de los usuarios de redes sociales y de las autoridades locales.

“Esta mañana escuchamos y vimos un video extremadamente perturbador de lo que solo puede describirse como una locura estúpida”, dijo el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, en una conferencia de prensa el pasado viernes.

“Era peligroso para este animal, era peligroso para el público, era inhumano. Fue escandaloso”, añadió Gelber en declaraciones reseñadas por The New York Times.

Por su parte, la policía expresó su preocupación ante el lamentable hecho. “Por eso, hemos iniciado una investigación conjunta con Miami Beach News y cuerpos policiales”, escribieron en Twitter.

