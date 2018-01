Niño se cansó de las tareas en vacaciones, y así se lo hizo saber al profesor

La tarea, que debía ser resuelta en el receso de 3 semanas del estudiante, era bastante sencilla: había que escribir 10 frases en las que se utilizaran unas palabras específicas del vocabulario que el profesor indicó.

Lisa Vale, la mamá del niño, publicó en Twitter las respuestas de su hijo:

Reminded my kid he needed to do his homework he put off for 3 wks during break. This is his finished work. Only 7 and already #TrollingHisTeacher 😂😂😂 pic.twitter.com/DQPipi30UU

