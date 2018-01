Senador de EE. UU. intenta quitarse sus gafas 'invisibles' y provoca burlas

Aunque el senador no le prestó mayor atención al hecho, pues, según CNN, continuó sin problemas su interrogatorio sobre visas de trabajo, la escena fue publicada en Twitter y se viralizó.

El breve video lo compartió Jon Levine, editor del portal The Wrap, y actualmente tiene más de 237.000 ‘me gusta’ y 89.000 retuits. Usuarios bromearon con lo ocurrido y manifestaron que incluso vieron al senador limpiando las gafas.

WATCH: Sen. Orrin Hatch removes a pair of glasses he's not wearing pic.twitter.com/QXCCb4RHzn — Jon Levine (@LevineJonathan) January 16, 2018

Otros, por su parte, se rieron de él, pero al mismo tiempo indicaron que también les ha pasado lo mismo. Como hace poco Orrin anunció que no buscaría la reelección en el senado para 2018, algunos indicaron de forma jocosa que la edad lo estaba afectando, que el episodio de las gafas era una prueba y por eso se retiraba.

Estos son algunos de los comentarios:

“Incluso los puso (los lentes) encima de la mesa”.

Even placed them on the table. — WHBlakemore (@Woodyman502) 16 de enero de 2018

“Yo escuché que después los limpió y se los puso de nuevo”.

I hear he later cleaned them and put them back on — Rocky (@TheBigSXC) 16 de enero de 2018

“Después de ensayar todo el día, el senador Orrin Hatch está listo para ‘America’s Got Talent'”.

Having rehearsed all day Senator Orin Hatch is ready for “America’s Got Talent” 👇 pic.twitter.com/BLRm7miC8v — Bolt Deadchest (@icklepepper) 16 de enero de 2018

“El que piensa que esto es extraño nunca ha usado gafas”.

Everyone who thinks this is strange has never worn glasses. — Morgan Housel (@morganhousel) 16 de enero de 2018

“Se ven sucios… Debería soplarlos para limpiar los lentes”.

They look dirty…should breath on them to clean the lenses 😄 — Paul Marsh 🇬🇧 (@pmarsh70) 16 de enero de 2018

“‘No Puedo ver’. *Se quita las gafas”.

“Por eso se está retirando. Él planea gastar mucho tiempo montando en su caballo invisible”.

That’s why he’s retiring. He plans to spend a lot of time riding his invisible horse. — ALC Not My President (@Arthur59611540) 17 de enero de 2018

“La visión del senador ha mejorado tanto, que pensó que estaba usando las gafas para leer”.