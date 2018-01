Joven se tomó selfi, pero un detallito enloqueció a media internet

El asunto no tiene nada que ver con la mujer que se tomó la foto, sino con el lugar, ya que lo retratado en la parte inferior de la imagen parece indicar que está en el baño; sin embargo, si se observa lo que refleja el espejo, lo que hay detrás de la joven es una cocina.

Esta es la selfie:

Ese detalle, literalmente, ha abierto un debate en redes sociales, ya que es muy poco común que esos dos espacios converjan en un mismo recinto. Hay quienes así lo creen y están seguros de que es un cuarto multiusos, mientras que otros creen que se trata de un hotel (aunque, a juzgar por lo que hay en el lavamanos, la mujer está establecida en el lugar).

Las bromas y comentarios jocosos no se hicieron esperar:

It’s the kabathroom — Pavelly (@PavellyMoure) 30 de diciembre de 2017

“Es el bañocina”.

Her bed Must be on the porch — Enigmatic (@876arsenal) 30 de diciembre de 2017

“Su cama debe estar en el porche” (o pórtico).

También hubo quienes se fijaron más en el recipiente de vidrio que contiene preservativos y que tiene una nota que dice “Todos lo hacemos, no te avergüences y toma uno”:

The bathroom in the kitchen?

A jar full of condoms with a note on it 💀😂😂✌🏽 — Lunga (@21SAVLAGE) 30 de diciembre de 2017

“¿El baño en la cocina? Un tarro llena de condones con una nota”.

That’s a clinic. Check out the bowl full of condoms — QueenCooki (@Bossieta_Bonita) 29 de diciembre de 2017

“Es una clínica. Miren la taza llena de condones”.

Por ahora, la autora de la foto no ha aclarado en qué lugar estaba cuando se tomó la selfi.