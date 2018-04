Aunque la policía lo publicó con toda la seriedad que exige el caso, las burlas no se hicieron esperar al notar el tamaño desproporcionado que tenía la sonrisa del supuesto ladrón. Las personas compararon al sospechoso con personajes como el Guasón, el Gato de Cheshire (‘Alicia en el país de las maravillas’), La naranja molesta, Rendall (el malvado de Monsters, Inc.) y Bob Esponja.

Varios usuarios, además, manifestaron que el retrato parecía un filtro de Snapchat.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e — Warwickshire Police (@warkspolice) April 3, 2018

Ante esas burlas, la policía de Warwickshire publicó otro tuit donde confirmaba que no se trataba de una broma y que el retrato fue creado a partir de la descripción de una mujer que “fue víctima de un crimen horrible”.

Añadieron que “con suerte”, la atención que recibió el caso ayudará a identificar al delincuente y a llevarlo más rápido ante la justicia.

A continuación puedes ver las burlas que surgieron a partir del retrato:

“Él me envió un Snapchat”.

“Arreglado”.

“Creo que este es menos obvio, se saldría con la suya”.

😂 I think this one is less obvious, he’d get away with this pic.twitter.com/yYXkzCS5zb — Ryan Rafferty (@RyanRafferty96) 4 de abril de 2018

“Deben ser tiempos duros en estos días de los Banana Splits”

Times must be hard after his Banana Splits days. pic.twitter.com/U0XeU4G774 — karl newsome (@karlsn74) 3 de abril de 2018

“El caso está cerrado. Encontré a su hombre en una piña debajo del mar. Fue un verdadero shock”.

Case is closed. I found your man in a pineapple under the sea. It was a real shocker. pic.twitter.com/dZ0lwJAw9K — emily 💫 (@pure_howell) 3 de abril de 2018

“Este tipo se parece a Elmo cuando imaginó que tenía dientes”.

This dude looks like Elmo when he imagined he had teeth😂😂😂 pic.twitter.com/i0mhUh6YoH — Derek Bradley (@DatDiggityDerek) 4 de abril de 2018

“Nadie tiene una boca así de grande”.

Nobody has a mouth that big😳😲 — KT🍿 (@ktgoff81) 4 de abril de 2018

“Se ve como si hubiera nacido con un filtro de Snapchat”.

Lookin like he was born with a Snapchat filter already on him — Banjo McClintock (@_normalusername) 4 de abril de 2018

“Lo vi en el tren”.

Saw him on the train pic.twitter.com/bhnQyg1D32 — Brian Jones (@bjones_physio) 4 de abril de 2018

“Distracción, dices”.

“Lo encontré”.

“Luce familiar”