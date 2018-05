Desde el 17 de mayo de 1972, Goresk se come por lo menos una de estas populares hamburguesas de McDonald’s cada día.

Como señala el sitio web de Guinness, aproximadamente por semana se come 14 hamburguesas. No todas son consumidas en el restaurante, pues normalmente el hombre se lleva varias a su casa y las recalienta en el microondas cuando le da hambre. Como él mismo explica, en los últimos 40 años solo hubo 8 días en los que no se comió ni una.

Preguntado por su último hito, el sujeto respondió al medio Wbay: “Si decido ir por las 40.000 me tomará 14 años o algo así. No creo para nada que la gente celebre 35.000, por lo que estaremos viendo 14 años más en el camino, ¡tendré 78 años en ese momento! Así que tendremos que ver cómo estoy en ese momento, ¿sabes?”.

Incluso, se atrevió a decir que se encuentra en perfectas condiciones de salud, pues en los chequeos que se ha hecho el colesterol ha estado bajo y su presión arterial “estaba perfecta”. No solo le gusta comerlas, pues también es un aficionado del producto como tal, razón por la cual colecciona las cajas en las que vienen empacadas.