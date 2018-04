Petro lo hizo en la última entrevista que le concedió a Yamid Amat, para el programa ‘Pregunta Yamid’ del Canal Uno. El periodista concluyó el diálogo con esa pregunta y el exalcalde de Bogotá entregó todos los detalles al respecto:

“Este (el crucifijo) me lo regaló una madre de los llamados falsos positivos, crimen bárvaro en el gobierno de Uribe […] Ella me lo regaló en una de esas manifestaciones y me dijo que Jesús me iba a proteger. Para mi, este (Jesús) es un representante de la lucha por la justicia, que es mi bandera”, aseguró el candidato presidencial.