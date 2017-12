Vergüenza en cámaras: vea los chascos de periodistas y presentadores en 2017

1. Susana Giménez, del canal Telefe

La argentina puso un cachorro sobre su pecho, sin saber que había acabado de hacer popó. “La tiene ahí [en la cola], ay, ay… ¡te juro que me muero!“, exclamó al ver que le dejó residuos en la blusa.

2. Cristina Pardo, de ‘La Sexta Noticias’

El flequillo de la periodista ‘cobró vida propia’ en pleno reporte en vivo sobre la independencia de Cataluña. Usuarios de Twitter bromaron con que su pelo también se quería emancipar.

3. Danae Boronat, de BeIn Sports

Durante la transmisión de un partido entre Juventus y Barcelona, la presentadora salió al aire justo cuando se limpiaba la nariz. La mujer apareció un par de segundos al aire, hasta que se dio cuenta de lo que estaba pasando.

El artículo continúa abajo

4. Conductora principal de MIR 24

Un perro se coló en el set del noticiero ruso e interrumpió a la presentadora. El animal puso la cabeza y las patas delanteras en la mesa de centro y la mujer pidió ayuda de forma desesperada. Al ver que nadie apareció, ella optó por acariciar al can.

5. Deric Ó Hartagáin, del canal irlandés TV3

Justo cuando daba el reporte del clima, un ventarrón se llevó al periodista e hizo que desapareciera de la cámara. Los presentadores en estudio no pudieron contener la risa al ver la escena.

6. Sonya Cortés, de ‘Lo sé todo’

La puertorriqueña conducía el programa cuando, de repente, se le cayó un diente. Aunque ella comentó que había sido un chicle, usuarios de redes manifestaron que las imágenes hablaban por sí solas.

7. Ilinca Vandici, de ‘Bravo, ai stil!’ (¡Bravo, tienes estilo!)

En una emisión del programa italiano, la presentadora se levantó la falda al pensar que había una araña en su ropa. Como entró en pánico, su reacción la hizo mostrar más de la cuenta.

8. Deedee Sun, de la cadena KSCH12

Las cámaras captaron a la reportera cuando bostezaba. “Accidentalmente, alguien oprimió el botón derecho para atrapar mi bostezo gigante, ¡jajaja!”, comentó ella en Facebook.

9. Natasha Exelby, de ABC News 24

La presentadora quedó literalmente boquiabierta durante un segmento del noticiero australiano. Después de una nota deportiva, la cámara la enfocó distraída con un esfero.

That feeling when you're caught daydreaming at work :) (via @UmmRKSZ ) #mediawatch pic.twitter.com/lRkTbpygfo

— Media Watch (@ABCmediawatch) April 9, 2017