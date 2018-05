Como la marmota sobrevivió al primer tiro, el policía volvió a dispararle. Justyna Olkowska grabó la escena y luego la publicó en Facebook, donde cientos de personas manifestaron su rechazo por la reacción del oficial.

A través de un comunicado, citado por The Baltimore Sun, la policía del condado de Carroll aseguró que si bien el oficial intentó ayudar a la marmota, esta supuestamente mostraba un comportamiento extraño, pues no actuaba “como lo haría un animal que no estuviera acorralado”.

Asimismo, indicó que el uniformado pensó que tal vez la marmota estaba enferma o lesionada y decidió dispararle “por seguridad” de las personas.

Jon Light, vocero del departamento de policía, manifestó al diario que “el animal no estaba actuando como lo haría un animal normal” y agregó que dentro de su política está “deshacerse de cualquier animal que pueda representar una amenaza para la salud”.

Light aseguró al medio que, de todas formas, el incidente ya está bajo una investigación.

A continuación puede ver el video de los disparos a la marmota. Las imágenes pueden resultar perturbadoras para algunas personas, por lo cual se recomienda discreción.