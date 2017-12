El perrito que hizo pucheros al dueño, y otros 15 que se viralizaron en 2017

[Al final de la nota encontrarás un sondeo donde podrás opinar cuál de los canes es la estrella del 2017].

Estos son 16 de los perros que causaron sensación en Internet este año:

1. Cachorro le hace pucheros a su dueño por regañarlo:

2. Perra se pone celosa por un peluche parecido a ella:

3. Bulldog ladra, angustiado, al ver ‘El Conjuro’:

4. Padre ‘sobreprotector’ con su cría; evita que la toquen o cojan:

5. Perro pita en camioneta donde lo dejaron solo:

6. Can que hace lo mismo:

7. Perro callejero famoso a nivel mundial luego de robarle empanada a vendedora:

8. Husky siberiano, feliz en trampolín:

Just know I woke up n found my dog doing this…… pic.twitter.com/uQvCykI8p5

— 856 (@PendleburyErik) 26 de noviembre de 2017