Conmovedora razón por la que perro le lleva juguete a dueña cuando ella se baña

“Cada vez que estoy en la ducha mi perro me mira preocupado. Debe asumir que estoy molesta en la ducha (porque odia bañarse), entonces piensa que si tira su juguete adentro, yo me sentiré mejor“, escribió junto a fotos que ilustran la práctica de la mascota, tomadas con su celular.

Every time I’m in the shower my dog stares at me, worried, and he must assume I’m upset in here (because he hates baths) so he thinks if he drops his toy in that I’ll feel better pic.twitter.com/xfIrRpPdtu — Rude (@rudeweaver) 13 de enero de 2018

La publicación no solo se viralizó, sino que conmovió a muchas personas e hizo sentir identificadas a otras.

“¡Wow! No sabía que mi corazón podía romperse en tantos pedazos”.

Wow I didn’t know my heart could shatter into this many pieces !! — bella (@beIIamcmillan) 14 de enero de 2018

“¡No puede ser! Es lo más tierno que he escuchado”.

No way aww it’s the cutest thing I’ve ever heard 🙈 — Megan (@Megwaaaaaan) 14 de enero de 2018

“Nuestra gata hace lo mismo, por lo que asumimos es una razón similar. También llora hasta que salimos de la ducha”.

Our cat does the same thing for what we assume is a similar reason. She also cries until we’re out of the shower. It’s all very sad. pic.twitter.com/QyH2m39QjN — Kari (@Chicagoings) 14 de enero de 2018

“Mi perra también hace lo mismo, pero he interpretado que para ella significa que me voy. Ella odia que me vaya”.

My dog does this too but I’ve interpreted it as she knows it means I’m leaving & she hates when I leave 😊❤️🐶 — 🌈Patrice Montpetit (@patricenm) 14 de enero de 2018

Según Weaver, algunos seguidores suyos manifestaron que el perro se comporta así para que le jueguen. No obstante, ella los desmintió:

“No, en cada baño él se queda unos 10 minutos mirando y molesto. Eventualmente, trae el juguete, y si se lo lanzas te mira como si hubieras ofendido a sus ancestros, y no lo trae de vuelta”.

@ everyone saying he just wants to play or for us to throw the toy- no, each shower he stays for a good 10 minutes staring and being upset then eventually brings the toy and if you throw it he looks at you like you offended his ancestors and doesn’t bring it back — Rude (@rudeweaver) 14 de enero de 2018

Igualmente, la mujer aprovechó el momento de fama de Clark para dar a conocer la cuenta de Instagram de él, donde lo siguen más de 8 mil personas: