El hombre indicó a The Messenger, un medio local, que Balew se puso triste poco después del hecho, registrado este miércoles:

“El pobre perro se hizo a mi lado y lloró porque pensó que se había metido en problemas por haber hecho algo malo”.

Agregó que al principio no sintió la bala en su cuerpo; solo se percató de que estaba herido al ver su pierna ensangrentada. Fue en ese momento que llamó a emergencias y poco después fue trasladado al hospital.

Aunque horas más tarde le dieron el alta, aún con la bala en su pierna, el hombre tuvo que regresar en la noche al centro médico por una hemorragia interna en su extremidad, informó el medio en una nota de seguimiento del caso.

Actualmente, Richar no tiene cómo pagar las cuentas médicas, por lo que lanzó una campaña en Go Fund Me para recaudar fondos y saldar sus gastos. El objetivo es de 25.000 dólares (70 millones de pesos).