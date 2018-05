Estudiantes, profesores y funcionarios del colegio Instituto de Educación Técnica Diversificada de Colombia se divierten con la forma como se comporta el animal ante ellos, buscando la comida que tanto le gusta y ‘pagando’ lo que cree es justo entregar a cambio.

“Él constantemente viene a la cooperativa a comprar sus galletas recogiendo hojitas de los árboles. Como la hoja se parece al billete, con eso está comprando”, relata una de las mujeres que trabaja en el colegio, en un video que se viralizó durante los últimos días en las redes sociales.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar [Video] Niño besó con tanta pasión a estatua de parque que se volvió viral en redes

“El señor de la cooperativa no todo el tiempo le está dando su recompensa, entonces él (‘Negro’) busca profesores o niños que le pueden suministrar, va les bate la colita y con eso él recibe su recompensa. No le gusta cualquier galleta, las galletas de crema no, galletas dulces que se parecen al ‘pedigree’ que él consume”, agrega la mujer.

Este es el video que ha hecho famoso a ‘Negro’ en las redes sociales y muestra perfectamente como se comporta cuando quiere ‘comprar’ galletas: