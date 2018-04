“Ok”, dijo el niño y en ese instante se escurrió por debajo de la puerta para metese al baño. Con su celular, Andrew mostró que el pequeño lo cogió sentado en el inodoro, con los pantalones abajo.

El niño le manifestó al hombre que necesitaba a alguien que lo alzara para que se pudiera lavar las manos. Entre risas, Andrew le contestó que creía que su mamá estaba afuera.

Ahí fue cuando el menor abrió la puerta y comenzó a salir. Antes de cerrar, le dijo a Andrew que solo debía ponerle seguro. “Sí, le pondré seguro. Gracias, hermano“, le respondió el hombre.

El artículo continúa abajo

Andrew publicó en Twitter el video de ese momento y luego se viralizó a tal punto que llegó a los ojos de Len Stevens, el padre del menor. A través de un tuit, él se disculpó por el inconveniente:

Andrew le comentó de vuelta y le manifestó que no había de qué preocuparse. Asimismo, le dijo que tenía “un buen hijo” y que al parecer era bastante “valiente y extrovertido”.

Actualmente, la publicación de Andrew tiene más de 285.000 retuits y 708.000 ‘me gusta’.

Chick Fil a never ceases to amaze me. And yes it was my pleasure! pic.twitter.com/GZoB7Bm5T7

— drew. (@achandrew13) March 27, 2018