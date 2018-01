Niño da serenata inspirada en 'Coco' a su difunta hermanita y conmueve las redes

Frente al altar de la pequeña, el pasado sábado 30 de diciembre, el menor, de 4 años, no solo cantó el tema, sino que lo acompañó con una guitarra, aparentemente, de juguete.

Su padre, Samir Deais, compartió el video en su cuenta de Twitter, donde aplaudió el gesto del niño.

“Él solo tiene 4 años, pero entiende. Ni siquiera sabía que estaba siendo grabado. ¡Solo quería cantarle a su hermana en su primer cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, ‘mamas’, te extrañamos!”, escribió el hombre.

My son singing “Remember Me” from the movie “Coco” to his baby sister, Ava, who we lost this past May.

He’s only 4 years old and he understands. He didn’t even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!

Happy Birthday mamas, we miss you!💕 pic.twitter.com/EoVLjju0bJ

— Samir (@SAM1R) 31 de diciembre de 2017