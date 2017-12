Niña le pide a Papá Noel que se lleve a su hermano, con enorme texto en la nieve

Con ayuda de su mamá, Jo-Ann, y una lata de pintura, la niña le escribió lo siguiente:

El artículo continúa abajo

En entrevista con CBC News, la mujer aseguró que a su hijo de 13 años, Ryan, le pareció gracioso ese mensaje, escrito en mayúsculas y con un énfasis en la palabra “hermano”.

Ese medio compartió en Twitter un video que muestra cómo quedó el mensaje. Algunos usuarios escribieron que les gustaría pedir lo mismo para Navidad.

Santa: Take cookies, milk, and brother; leave presents

One girl's plea spray painted on the snowbank https://t.co/HvpistwDbB pic.twitter.com/w7AxNUE3vW

— CBC NL (@CBCNL) December 20, 2017