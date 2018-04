La joven llegó a Buenos Aires, ciudad en la que se llevó a cabo el recital de la banda de rock, y se dio cuenta de que cometió el ‘pequeño’ despiste de dejar las entradas en su hogar. Tal era su desespero que la mujer decidió compartirlo ante sus seguidores en Twitter con un expresivo tuit.

VIAJE 2000 KM PARA VER A RADIOHEAD Y ME OLVIDE LAS ENTRADAS EN MI CASA NO ME ALCANZAN LAS MAYÚSCULAS

— lolita (@xclaraox) April 9, 2018