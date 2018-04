Se trata de la ‘facebooker’ (como ella misma se describe) Omayra Cazorla, quien le habló en su video al magnate Amancio Ortega, dueño de la tienda de ropa española, con tal fuerza que causó miles de reacciones entre quienes vieron las imágenes.

“Yo quiero ponerme un pantalón de tus tiendas, pero no puedo porque tengo un culo gordo […] Yo me los quiero poner porque son bonitos, pero no puedo, Amancio, porque tengo un culo grande, Amancio”, exclama a los gritos la mujer.

Cazorla hace especial énfasis en que las tallas que ofrece la tienda son para “gente normal, que hace ejercicio y deporte”. Sin embargo, la mujer reconoció que no cambiará su estilo de vida: “no me voy a poner a hacer ejercicio porque tampoco es algo que se me apatezca”, sentenció.

Este es el video en cuestión, que suma más de un millón de reproducciones en diversas plataformas y se ha viralizado en Latinoamérica durante las últimas horas: