La protagonista de la historia es Leann Carr, una levantadora de pesas estadounidense que se encontraba de viaje en Irlanda y no vaciló a la hora de golpear en la cara a un hombre que le tocó la cola.

Carr contó detalles de la situación en su cuenta de Twitter y comentó: “un hombre me agarró el trasero. Procedió a reír histéricamente y dijo: ‘eres estadounidense, probablemente te gustó’”.

La pesista le dio un puñetazo en la cara al acosador y horas después publicó la foto de su mano enrojecida por el golpe. El tuit se compartió profusamente y ya cuenta con más de 3.000 ‘retuits’ y 25.000 ‘me gusta’.

While walking down the street in Dublin earlier this week, a man grabbed my butt. He proceeded to laugh hysterically and said “you’re an American, you probably liked it”. Apparently traveling solo has made me a better person bc my first reaction was to punch him in the face 😳 pic.twitter.com/qJ82a3iimI

— Leanna Carr (@Leanna_Carr) April 21, 2018