John Roberts, detective a cargo de la investigación, aseguró al canal local de noticias News Fix que todo sucedió cuando Cassandra revisaba la pistola del segundo hombre en el vehículo, y viceversa. “Parecían niños jugando con armas”, agregó.

En un video que circula en redes y que Pulzo se abstiene de mostrar en su totalidad debido a su fuerte contenido, se ve que Devyn se desplomó al recibir el disparo y su sangre cubrió parte de la camiseta blanca que llevaba puesta.

De acuerdo con News Channel 3, las autoridades llegaron al lugar en la madrugada del domingo, cuando ocurrió el hecho, y detuvieron a Cassandra, así como al segundo hombre en la escena. Entre tanto, trasladaron a Devyn al Ben Taub Hospital, donde aún permanece al borde de la muerte.

A través de un comunicado, la policía de Houston informó que Cassandra intentó borrar evidencia al eliminar los residuos de pólvora que había en sus manos. Ella y el otro hombre tendrán que presentarse próximamente ante un juez.

Las autoridades también difundieron por Twitter una foto de la mujer:

UPDATE: We are aware of the video circulating on social media. The woman in the video has been charged w/ tampering/fabricating evidence. @HarrisCountyDAO will refer the case to a grand jury for determination of other possible charges. More details here https://t.co/4LhPnRomRS pic.twitter.com/2eu4lG1THw

— Houston Police (@houstonpolice) April 2, 2018