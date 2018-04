El conflicto entre el luchador y el padre de la niña quedó registrado en un video que se está compartiendo profusamente en las redes sociales con ánimo de rechazo por parte de los usuarios.

En las imágenes se ve cómo el luchador invita a la niña a que lo salude y, cuando ella estira la mano, el hombre le escupe un chicle que lleva en su boca. Ese acto generó furia en el padre de la menor, quien no dudó en golpear al luchador sin importar las consecuencias.

Los encargados de la logística controlaron la situación y evitaron que la pelea pasara a mayores. Este es el video de lo sucedido:

Pro Wrestler "Devin Danger" was caught on camera spitting on a little girl while entering the stage at a wrestling match. The girl's father came flying out of the crowd and delivered several huge blows.

