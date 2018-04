El hombre, actualmente de 65 años, estuvo en la cárcel desde junio de 1993 y este jueves fue liberado luego de que en marzo pasado la Corte Suprema de Justicia de California ordenara anular su sentencia de pena de muerte. El condado de Kern no lo volverá a enjuiciar por este caso, informó CBS News.

La Corte Suprema anuló el proceso en contra de Benavides basándose en que se presentaron falsos testimonios médicos durante el juicio, indicó Innocence Project, organización que ayudó en el caso del hombre. En esa audiencia, un patólogo forense testificó que la bebé había muerto por lesiones internas en el ano tras ser violada, y varios médicos apoyaron esa acusación.

Años más tarde, agregó la organización, muchos de esos médicos se retractaron de su testimonio y manifestaron que nunca revisaron la historia clínica completa de la bebé. Además, en ese documento no había “ninguna evidencia” de que la niña hubiera sido abusada sexualmente.

A lo anterior se suma el testimonio de uno de los principales expertos en abuso infantil de Estados Unidos, quien afirmó que la menor no fue violada. Esta declaración fue presentada durante varios años por los abogados de Benavides, según Innocence Project.

Sobre las lesiones que la pequeña tenía en sus partes íntimas (y que supuestamente habían sido producto de la violación), se supo que “en realidad eran el resultado del tratamiento médico que Verdugo recibió después de llegar al hospital”, concluyó la organización.

CBS San Francisco señaló que uno de los abogados del hombre le preguntó qué quería hacer ahora que estaba libre y él respondió, en español, que solo quería comer bien y tomar tequila.

A continuación puede ver dos fotografías del hombre, publicadas por Innocence Project. La primera es de hace 25 años y la otra de cuando salió libre.

Vicente Benavides was freed earlier today thanks to the tremendous work of Cristina Borde, from Wisconsin Innocence Project, and her team at Habeas Corpus Resource Center: https://t.co/Z7Xb0E6Pd3 pic.twitter.com/3pJsTHIqF5

— Innocence Project (@innocence) April 20, 2018