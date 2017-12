Joven falló pregunta en concurso, aunque llevaba la respuesta en su camiseta

El presentador Arturo Valls leyó la pregunta que el joven debía contestar:

Entre las opciones estaban doctor, señor y capitán. Afanado por contestar, el joven dijo: “Doctor”. Esa respuesta se puso en rojo y el concursante hizo un gesto de sorpresa por haber fallado. En ese momento, Valls manifestó:

Luego añadió:

“¿Para qué nos ponemos la camiseta si no sabemos lo que llevamos puesto?”.

El artículo continúa abajo

Indigente encontró 300.000 euros en aeropuerto de París y ahora no aparece

Guillermina Carro publicó en Twitter una foto del momento en que el joven falló en su respuesta, y recibió más de 5.800 ‘me gusta’ y 5.000 retuits. Entre tanto, el usuario Lino Chan compartió el video de ese instante:

Varios usuarios se burlaron del joven y expresaron que no entendían cómo llevaba una camiseta del Capitán América si ni siquiera sabía cuál era el nombre de ese superhéroe. A continuación, algunos de los comentarios:

Este chico es como el que se pone una camiseta de Nirvana o the Ramones solo porque está de moda, sino no me lo explico…

— Eli Chan (@Elii_Chann) 11 de diciembre de 2017