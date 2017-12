Joven ‘enloquece’ al ser aceptado en Harvard y contagia de emoción a muchos

El joven, de 16 años, publicó en Twitter el video de su efusiva reacción y logró 158.000 retuits y más de 466.000 ‘me gusta’.

En entrevista con Huffington Post, aseguró que entrar a Harvard era su sueño y que después de leer la carta de aceptación su vida cambió “para siempre”.

Agregó que piensa estudiar matemáticas e informática y que, además, ya tiene planes para cuando se gradúe:

“Encontrar un trabajo en Wall Street y abrir una organización sin fines de lucro para ayudar a los niños de mi comunidad a llegar a la posición en la que me encuentro actualmente”.

All the hard work was worth it. I got accepted to Harvard at 16!! 😭😭😭 #Harvard #Harvard2022 pic.twitter.com/KjW3pAF0VG — Tha Little Man (@AyrtonLittle) December 13, 2017

El video del joven se viralizó de tal manera, que llegó a dos famosos. El primero es Ryan Wyatt, un directivo en YouTube. A través de Twitter, felicitó a Ayrton e, incluso, le dijo que lo contactara cuando se graduara para darle un trabajo en Google.

So amazing. Congrats! Hit me up when you graduate and are ready to work at Google. :) — Ryan Wyatt (@Fwiz) 13 de diciembre de 2017

El segundo fue Jeremy Lin, jugador de baloncesto de los Brooklyn Nets. Él retuiteó el video del joven y lo felicitó por sus logros:

“¡Esto es legítimo! Felicidades, Ayrton … Increíble historia de alguien que persigue sus sueños, que persigue la educación y deja sin palabras a los que no creen”.