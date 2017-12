Estuvieron 20 años casados, se divorciaron y ahora él le pidió matrimonio de nuevo

Así lo aseguró su hijo Jeffrey a través de Twitter, donde publicó el video de la segunda propuesta de matrimonio que su padre le hizo a su mamá.

Allí se ve que Lorrie estaba abriendo un regalo de Navidad y, por la forma del empaque, preguntó si se trataba de una pizza. Tan pronto lo destapó, se dio cuenta de que era un cuadro con un mensaje en él y empezó a leerlo en voz alta:

En ese punto, Jeff se arrodilló y le pidió a su exesposa que se casaran de nuevo, ante lo cual ella se levantó emocionada y abrazó al hombre.

“Oh, Dios mío, ¡te amo!”, le dijo Lorrie a Jeff en medio de lágrimas de felicidad.

Esa escena, publicada este 24 de diciembre, conmovió de tal manera a los usuarios, que ya tiene 694.000 ‘me gusta’ y 182.000 retuits. Luego de que el video se viralizara, Jeffrey creó una cuenta en Go Fund Me para ayudar a financiar la segunda boda de sus padres.

En esa página recordó que el primer matrimonio de Lorrie y Jeff se realizó en una tienda de equipos electrónicos porque ellos “eran demasiado pobres”. Agregó que a pesar de ello, se las arreglaron para criar a 8 hijos.

De acuerdo con su relato, la familia quedó “devastada y destrozada” cuando ellos se divorciaron. Jeff y Lorrie viajaron cada uno por su lado para “renovarse” y años después se volvieron a encontrar. Aunque se distanciaron entre ellos, ambos estuvieron pendientes de sus hijos e hicieron varios sacrificios para mantenerlos.

Jeffrey aseguró que quiere regresarles un poco de ese amor que le han dado a la familia y por eso espera recaudar dinero con el que les pueda pagar una hermosa boda.

