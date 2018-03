La mujer, de quien no trascendió el nombre, comenzó a protestar y acudió a un panchayat (consejero de la aldea) para que se pronunciara frente al caso. De acuerdo con The Times of India, este hombre la libró a ella y a uno de sus hijos del acuerdo, pero el otro menor no corrió con la misma suerte: Imran se lo llevó con él.

Tras lo ocurrido, la mujer se divorció de Moshin y decidió tomar acciones legales contra él y otros 5 hombres. A pesar de sus intenciones, no logró que la justicia la ayudara sino hasta ahora, cuando una corte judicial ordenó una investigación del caso, ocurrido en 2015, indicó el medio.

Las autoridades no solo estarán pendientes de Moshin, sino que además tendrán que buscar a los hombres denunciados. Según el diario, la mujer contrajo nupcias en 2012 y poco después nacieron sus hijos, por lo que actualmente ellos no deben tener más de 5 años.