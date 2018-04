After my first jump with drama buat2 kene tolak.. 2nd jump terpaksa jump sebab anak request nak jump pula. Chill guys 1. Mecca yang request untuk buat ropeswing. Tiada adegan paksa memaksa Untuk ini 2.mecca sangat enjoy dengan fisrt jump dan request for the second jump. Tapi bapaknya yang cuak 3.mecca wearing complete safety harness and gear 4.@rentas_adventures adalah certified ropeswing organiser. 5. Dont try with your kids if your kids not ready for this. 6. Watch enjoy , chill guys and please pergi try sendiri at least once . . @mecca_medin @mecca_medin @rentas_adventures

A post shared by Redha Rozlan (@matredho) on Mar 17, 2018 at 6:40pm PDT