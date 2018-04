Вот котик-путушественник, которого нашли под колесом! Это фото прислал нам автор видео Артур(фамилию отказался называть ) житель Владивостока. Почти 150 км проехал четверонгогий от Арсеньева до Михайловки. Дома его отмыли, теперь он так выглядит. Это оказалась молодая кошечка. Кличку ей придумывают, мы договорились что предложим новым хозяевам свой вариант от победителя в конкурсе на нашей странице в @atstv. Артур согласился рассмотреть и наш вариант тоже. Подробности поездки усатого мурлыки под днищем автомобиля читайте в газете “Северное Приморье”. Предлагать свой вариант или голосовать за чужой надо на другом посте АрсТВ. #арств#новостиАрсеньев#арсеньевновости#арсеньев#котнаколесе#котпутешественник

