La historia se generó en un colegio de Washington y el encargado de hacerla pública en las redes sociales fue el propio docente. Lo relatado por el profesor fue tomado con tanta diversión por los usuarios de Twitter, que su publicación se viralizó con más de 205.000 ‘retuits’ y 700.000 interacciones.

El protagonista de la historia fue un osado joven que, ante la negativa del profesor de permitirles escuchar música en sus celulares, decidió llevar al examen un reproductor de vinilos, haciendo caso omiso, de manera descarada, a lo solicitado por el docente.

“Los estudiantes están tomando su examen de física de medio término. Les dije que nada de celulares, ni siquiera para escuchar música, porque pueden ser usados para hacer trampa. Este estudiante trajo un reproductor de vinilo y está escuchando a Kanye West en este momento…”, escribió el profesor en su cuenta de Twitter.

Students are taking their Physics Midterm exam today. I said no cell phones, not even for music since they could be used to cheat.

This student brought in a record player and is bumping Kanye in his headphones right now… pic.twitter.com/p57iMIal7D

— Eric Saueracker (@esaueracker) April 11, 2018