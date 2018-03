La mujer se desempeñaba como trabajadora de la tienda de sándwiches Pita Pit y reaccionó así luego de sostener una discusión verbal con los clientes, como se puede apreciar en el inicio del video.

La mujer se alteró, escupió el sándwich y terminó arrojándose comida con otra joven que se enfureció y se encaramó en la vitrina al ver cómo la trabajadora gargajeó la comida.

Así como señala el portal SDP Noticias, la empleada fue despedida del establecimiento comercial y justificó su comportamiento por un “cansancio extrema”.

Este es el video que muestra lo acontecido:

Fast food employee spits in customer’s food in viral video #FACTS MAR. 25, 2018. A #PitaPit employee in #Missoula MT, has been terminated after a #Facebook video showed her #spitting in a customer’s sandwich #FOODNETWORK #FOODANDWINE #EATER #TRUECOOKS #FOODFIGHT #NYC #LAEATS #NYC pic.twitter.com/55PkdhRZtG

— foodninfo.com (@foodninfo) 25 de marzo de 2018