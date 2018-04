Estos son algunos de los mejores dichos colombianos que se encuentran en las redes sociales, a propósito del meme de las banderas que se viralizó durante los últimos días.

🇦🇷 Se venden zapatos

🇨🇱 Se venden zapatos

🇪🇨 Se venden zapatos

🇵🇪 Se venden zapatos

🇨🇴 Venga calzelo sin compromiso — Juanpa (@JPVelasquez17) April 19, 2018

🇦🇷 Haceme un favor

🇵🇪 Hazme un favor

🇨🇱 Hazme un favor

🇪🇸 Hazme un favor

🇨🇴 Y que más, como va todo, la familia cómo está? Sigue cuadrado con… El trabajo que tal, anda perdido usted no? — Toño Avelino Veles (@Velesfutbol) April 19, 2018

🇦🇷 Salud 🍻

🇵🇪 Salud 🍻

🇲🇽 Salud 🍻

🇧🇴 Salud 🍻

🇨🇴 POR LOS PANAS, POR LOS CULOS, POR LOS CULOS DE LOS PANAS, PORQUE SIGAMOS CONOCIENDO CULOS Y PORQUE SIGAMOS SIENDO PANAS. *Se manda un chorro fondo blanco* — La Diva de Colombia 💅 (@CarloJamparo) April 19, 2018

🇨🇱 Tome su cambio.

🇪🇸 Tome su cambio.

🇩🇪 Tome su cambio.

🇭🇷 Tome su cambio.

🇨🇴 Quinientos para cuatro mil, seis para diez y diez para veinte — Carlos Rodríguez (@cr_2304) April 19, 2018

🇦🇷 Yo no le pedí que me trajera eso de la tienda

🇨🇺 Yo no le pedí que me trajera eso de la tienda

🇪🇸Yo no le pedí que me trajera eso de la tienda

🇲🇽Yo no le pedí que me trajera eso de la tienda

🇨🇴 A VER CHINO MARICA, ¿ACASO YO LE DIJE QUE ME TRAJERA ESO DE LA TIENDA? — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) April 18, 2018

🇨🇱 Amiga, tengo que contarte algo.

🇦🇷 Amiga, tengo que contarte algo.

🇲🇽 Amiga, tengo que contarte algo.

🇨🇴 ¡PARCEEEEE! — MERCHAN (@Mauro_Merchan_) April 19, 2018

🇦🇷 Mamá, perdí matemáticas.

🇪🇸 Mamá, perdí matemáticas.

🇦🇲 Mamá, perdí matemáticas.

🇨🇴 Mamá, ése viejo me hizo perder, me lleva la mala. Aparte casi todo el salón perdió esa materia, pero relájese que eso lo recupero en el otro periodo. — El Arrecho. (@Arrechounico) April 19, 2018

🇦🇷 Bayern vs Real Madrid

🇨🇱 Bayern vs Real Madrid

🇪🇸 Bayern vs Real Madrid

🇲🇽 Bayern vs Real Madrid

🇧🇴 Bayern vs Real Madrid

🇵🇪 Bayern vs Real Madrid

🇨🇴 James vs Calvo hijueputa — Alfalfa Suspendido (@AlfalfaSida_) April 14, 2018

🇸🇦 يرجى تهدئة

🇩🇪 Bitte beruhige dich

🇪🇸 joder tío, tranquilízate

🇺🇲Do not fight

🇨🇳 请冷静下来

🇦🇷 Pibe, por favor cálmate

🇨🇵 Je n'ai pas combattu

🇨🇴 LA CHIMBA QUE YO ME DEJO DE ESA GONORREA. — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) April 11, 2018

🇪🇸¿Vas a venir?

🇦🇷¿Vas a venir?

🇨🇱¿Vas a venir?

🇲🇽¿Vas a venir?

🇨🇴Qué pasó perro hpta, lo estamos esperando gonorrea, estamos es borrachos, loco, marica, con un poco de putasssss ñero, putasss pero a morir ñero, tamos aquí en el aeropuerto gonorrea llegueeee. XD — David Calderón (@Davenca_) April 19, 2018

🇦🇷📲llamada en espera .

🇨🇱📲llamada en espera .

🇪🇸📲llamada en espera .

🇲🇽📲llamada en espera .

🇧🇴📲llamada en espera .

🇵🇪📲llamada en espera .

🇨🇴📲Dulcito de coco, amor tú eres mi dulce, eres mi bien ♪♫♪

Dulcito de coco — Andres cuesta (@andress_cuesta) April 19, 2018

🇦🇷 Cásate conmigo

🇪🇸 Cásate conmigo

🇻🇪 Cásate conmigo

🇨🇴 Estoy embarazada — Angel Grajales † (@ElJarcor_) April 19, 2018

¿De qué sabor quiere el Gatorade?

🇦🇷frutas tropicales.

🇧🇷Frutas tropicales.

🇪🇸Frutas tropicales.

🇲🇽Frutas tropicales.

🇨🇴Del rojo. — Angel Grajales † (@ElJarcor_) April 19, 2018

🇦🇷 ahí viene su novia

🇨🇱 ahí viene su novia

🇪🇸 ahí viene su novia

🇵🇪 ahí viene su novia

🇨🇴 LE LLEGÓ LA FISCALÍA — Fabian Meneses (@fmenese) April 19, 2018