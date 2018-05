“¿Me olvidaron? Si me olvidaron, digan de una vez porque me amarro una piola en la nuca y me tiro al Magdalena”, aseguró el expresidente en el evento.

Una amplia multitud presente allí, aunque las imágenes no dan mayor información sobre el municipio en el que se llevó a cabo la manifestación, le respondió a Uribe, al unísono, que no lo han olvidado.

El video ha dividido opiniones en las redes sociales. Varios de los contradictores del actual senador han calificado su pronunciamiento de narcisista. Este es el video que está circulando en diversas plataformas: