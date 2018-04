Según contó la dueña de la casa, Patricia Carver, ella y su marido escucharon fuertes ruidos provenientes de la piscina, entonces su pareja se asomó por la ventana, vio la cabeza del animal y gritó: “¡Llama al 911! ¡Llama al 911!”, informó News Channel 8.

Policías llegaron rápidamente al lugar de los hechos, pero se vieron obligados a llamar a un cazador profesional para poder sacar al reptil de la piscina, indicó El País.

El artículo continúa abajo

Al parecer, el cocodrilo entró al jardín de la casa rompiendo un protector contra los mosquitos.

Además, cuando estaban sacando al animal de la casa, el reptil dañó la puerta del carro de la familia Carver,

La cuenta oficial de Twitter de la policía de Sarasota publicó las imágenes del incidente:

So, remember that #gator call we went on earlier? Here’s some video as the trapper pulled him from the swimming pool. Did we mention he measured 11 feet long?! #TweetFromTheBeat #NeverADullMoment #OnlyInFlorida pic.twitter.com/s3DtK3xzPR

— SarasotaSheriff (@SarasotaSheriff) 31 de marzo de 2018