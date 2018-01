Canguro hace pose sexi frente a un baño y su foto causa sensación en redes

El marsupial se recostó de lado en un tapete contiguo al baño. Sin quererlo, terminó haciendo una pose sexi.

Una turista francesa llamada Sandrina Duniau caminó hacia el lugar, reportó Perth Now, cuando, repentinamente, se percató de la presencia del canguro, que bloqueaba la entrada.

Entonces, la mujer, de 30 años, abandonó la idea de ingresar al baño, señaló el diario, pero decidió fotografiar la graciosa pose del animal.

“Fue particularmente chistosa y tierna la manera en que posó”, dijo la turista, que estuvo 2 semanas en Australia junto con su pareja, Viktor Simonic, de 26 años, al periódico.

“No me habría sorprendido si me hubiera dicho: ‘Hola, chica, ¿qué hay de nuevo?“, bromeó.

La imagen fue difundida por Caters News en redes sociales, y a muchas personas les pareció muy divertida.

A continuación la foto y las reacciones de algunos internautas:

“¿Cómo estás?”.

“El canguro como ‘soy muy sexi para estar saltando'”.

