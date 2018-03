“Creo que no fue justo”, fueron sus palabras cuando B/R Football le preguntó cómo había tomado la ola de críticas y memes que desató la pieza cuando fue presentada al mundo durante la inauguración del aeropuerto que ahora lleva el nombre de Ronaldo en Madeira, su ciudad natal en Portugal.

Con esta segunda escultura, el artista está “tratando de mostrar quién es realmente Emanuel Santos”, pues a pesar de los malos comentarios que recibió el año pasado, “aprendí a lidiar con las críticas y aquí estoy”.

Never let the hate stop you from doing what you love 💯 pic.twitter.com/A9wI7ZtMqZ

De igual forma, Emanuel asegura que “si la primera no la hubiera hecho como la hice, ya habría sido olvidada hace mucho tiempo. A veces toca ir contra lo habitual y tener un impacto, porque así haya gente que se burla y comentarios negativos, también hay personas que la aprecian. Eso es lo que aprendí durante este tiempo.”

A continuación, la entrevista completa, las reacciones de las personas al ver la escultura en el aeropuerto y la revelación de cómo quedó este segundo intento.

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him.

We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN

— B/R Football (@brfootball) March 29, 2018