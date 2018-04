Los cambios estarían relacionados con el escándalo reciente (y que no ha superado del todo) de Facebook. Pese a que no era un secreto que ambas ‘apps’ ya funcionaban de la mano, parece que el proyecto que viene en camino es de talla mayor.

Así lo confirma un tuit de la gente de WABetaInfo, experta en filtraciones de WhatsApp que señala lo siguiente:

“El hecho de que WhatsApp esté comenzando a usar los servidores de Facebook no debe preocuparte. Esto solo asegura una mejor calidad de la conexión. Todos los chats y las llamadas están encriptados de extremo a extremo, por lo que Whatsapp / Facebook / cualquier persona no puede leerlos ni escucharlos. Todo está encriptado, también los stickers”.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 2, 2018