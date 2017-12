Adiós a las barras negras en los videos verticales de YouTube para iOS

Como recoge The Verge, la plataforma de videos más grande del mundo decidió actualizar la aplicación en los dispositivos de Apple. Esta actualización permite que muchos videos grabados de forma vertical se vean en pantalla completa sin las barras negras a los costados, algo que los usuarios venían pidiendo desde hace tiempo.

Hay que tener en cuenta que no todos los videos utilizarán esta nueva función ya que muchos de ellos están codificados intencionalmente para mostrar las barras laterales.

Sin embargo, esta característica ha estado presente en los dispositivos Android desde hace 2 años y se desconoce la razón por la cual se demoraron tanto en integrarla en este sistema operativo.

Ahora, se puede decir que el nuevo reproductor de video de YouTube es adaptativo.

Bye bye, black bars. 👋

Now the YouTube player on iOS will automatically adapt to the shape of the video you’re viewing! pic.twitter.com/4jzJ6nPj4G

— Team YouTube (@TeamYouTube) December 19, 2017