En los videos se observa a un hombre con todo su equipo profesional de fotografía como varias cámaras, lentes, luces y a una mujer que solo tiene un celular.

En ese momento, el fotógrafo se pone a hacer su trabajo con una serie de dificultades, mientras la mujer con solo un equipo logró capturar imágenes incluso mejores que las de él, como se puede deducir a partir de su cara.

Esto sugiere que el equipo tendría una cámara capaz de competir con equipos profesionales. Incluso a partir de las descripciones en los videos se entiende que habrá modo retrato con diferentes tipos de luces como en el iPhone X y un Zoom mejorado.

En los últimos días, en diferentes medios y redes sociales se filtraron imágenes sobre su próximo celular de alta gama. Como explica El Androide Libre, el P20 Pro vendrá con tres cámaras traseras, una vez más diseñadas con la ayuda de Leica.

Se espera que la primera sea de 12 MP; la segunda de 16 MP, capaces de hacer fotos en blanco y negro y de gran calidad como en el Mate 10 Pro. Se espera que la tercera sea también de 16 MP con telefoto, que permita hacer Zoom x5 óptico, sin perder calidad y con una apertura focal de f/1.8.

For some reason this one reminds me of a Hypercolor shirt… pic.twitter.com/DEPlnJa1Ci

— Evan Blass (@evleaks) March 8, 2018