Un análisis de los códigos de la plataforma de fotografía, reveló que hay una cantidad de archivos que suponen una próxima actualización en la que se contará tanto con llamadas de voz como con videollamadas.

Estos archivos estaban bajo los nombres de ‘llamada’ y ‘videollamadas’ con iconos de un teléfono y de una cámara, respectivamente, en los paquetes (APK) de la aplicación en dispositivos Android. Esta clase de archivos contienen todos los códigos de las aplicaciones y muestran en muchas ocasiones funciones que serán lanzadas más adelante pero que ya se encuentran presentes en la aplicación, explica The Verge.

Con la integración de esas funciones, se espera que la plataforma le tome ventaja a su competidor directo Snapchat. Cabe mencionar que la aplicación del fantasma también tiene integrada esta función pero resulta más difícil acceder a ella ya que toca dar más pasos y que en los últimos meses sus usuarios se han encontrado inconformes con los cambios que hicieron en la ultima actualización.

En esta imagen publicada por Android Police en su cuenta de Twitter, se pueden ver los archivos encontrados

Instagram might be working on voice and video calls https://t.co/AgwOds5rnb pic.twitter.com/hnZK7kS5Dw

— Android Police (@AndroidPolice) March 2, 2018