¿Le llegó un mensaje del papa Francisco por WhatsApp? Vea lo que hay detrás

EN: Jerusalem is a unique city, sacred to Jews, Christians and Muslims, and it has a special vocation to peace. I pray to the Lord that such identity be preserved and strengthened for the benefit of the Holy Land, the Middle East and the entire world. PT: Jerusalém é uma cidade única, sagrada para os judeus, os cristãos e os muçulmanos, e tem uma vocação especial à paz. Peço ao Senhor que esta identidade seja preservada e reforçada em benefício da Terra Santa, do Oriente Médio e do mundo inteiro. ES: Jerusalén es una ciudad única, sagrada para los judíos, los cristianos y los musulmanes, y tiene una vocación especial a la paz. Ruego al Señor que esta identidad se conserve y refuerce en beneficio de Tierra Santa, de Oriente Medio y del mundo entero. IT: Gerusalemme è una città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, ed ha una vocazione speciale alla pace. Prego il Signore che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero. FR: Jérusalem est une ville unique, sacrée pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, et a une vocation spéciale à la paix. Je prie le Seigneur pour que cette identité soit préservée et renforcée au bénéfice de la Terre Sainte, du Moyen-Orient et du monde entier. #Jerusalem, #prayer, #oración, #oração, #preghiera, #prière, #tb

