Elon Musk es una de esas personas que sin importar qué tan loca sea una idea, siempre busca desarrollarla. El empresario y dueño de Tesla, The Boring Company y Space X, entre otras, ha visto cómo a través de las redes sociales han aparecido las ‘divertidas’ condiciones existentes para poseer uno de sus más recientes e impresionantes productos.

En la primera imagen se lee:

“Términos y condiciones de No-es-un-Lanzallamas: No lo usaré en la casa. No le apuntaré con esto a mi pareja. No lo usaré de una forma que no sea segura. Su mejor uso es para hacer Creme Brule… y eso agotó nuestra habilidad para rimar”, reza el texto.

En otra de las imágenes, la compañía avisa que ellos no son responsables por nada de lo que el usuario haga por más ‘inteligente o estúpido que sea”, como por ejemplo: “Lastimar a otros, prenderles fuego a cosas, quemar cosas ‘hasta el piso’, fumar cerca al lanzallamas, poner cosas inflamables cerca del lanzallamas o ‘farandulearlo’ para impresionar a los amigos o a un ‘levante’”.

Además, explican que ellos no tienen ninguna responsabilidad por lo que suceda cuando se enviado, ya que eso es responsabilidad de la compañía que lo transporta. “Entiendo que si algo loco sucede, como un terremoto, inundación o acto de Dios que me prevenga de recibir mi lanzallamas, The Boring Company no se hace responsable”.

Incluso, las condiciones señalan que es prohibido revenderlo, así no le haya gustado, pues se entiende que esto podría traer problemas legales en algunos estados de Estados Unidos e incluso en otros países alrededor del mundo, ya que este objeto puede considerarse como un arma.

Estos fueron los primeros tuits con los que empezó a desatar las expectativas de sus millones de seguidores:

“Después de 50.000 gorras, comenzaremos a vender un lanzallamas de The Boring Comany”.

After 50k hats, we will start selling The Boring Company flamethrower — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2017

“Gorras vendidas, lanzallamas pronto!”.