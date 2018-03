La falla en iOS permite que Siri lea todas las notificaciones, así no se vean en la pantalla.

Una de las características que introdujo Apple en este ecosistema permitía ocultar el texto de las notificaciones de la pantalla del teléfono cuando este estuviera bloqueado. De esta manera el usuario sabía que estaba recibiendo mensajes sin conocer su contenido.

Sin embargo, fue hallada una nueva falla en el sistema que permite conocer el contenido de los mensajes sin importar las medidas de seguridad y sin necesidad de desbloquear el teléfono. Sencillamente, la persona interesada debe decirle a Siri que lea los últimos mensajes recibidos y esta lo hará sin ningún tipo de verificación.

Esto solo funciona en aplicaciones de terceros, lo cual significa que WhatsApp, Telegram, Skype o Messenger son vulnerables. El único sistema que se salva de esto es iMessage por ser desarrollado por la misma empresa.

Frente al tema, los de Cupertino ya están informados del error y encontraron que se encuentra presente en las versiones iOS 11.2.6 y en la beta de iOS 11.3. Anunciaron, además, que investigarán para intentar solucionarlo en el futuro.

