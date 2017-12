¿Quiere saber cuáles fueron las series que más piratearon en el año? Acá se las mostramos

Esta lista es una compilación de los programas de televisión que más descargas recibieron capítulo a capítulo, con base en las estadísticas que publicaron los monitoreos de archivos tipo ‘Torrent’.

Por sexto año consecutivo, ‘Game of Thrones’ se quedó con el primer puesto. La séptima temporada de la serie estuvo llena de altibajos para HBO, que vio cómo la piratería se apropió de su serie y logró filtrar y hackear los capítulos al público antes de su transmisión oficial.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar La inocentada de Netflix con el 'pirulino' que ilusionó a los colombianos

Las descargas no rompieron ningún récord en particular, pero sí llegaron a puntos muy altos, como los 400.000 usuarios que compartieron las descargas durante el final de temporada. Como se dijo, que los números no sean muy altos no significa que la piratería haya disminuido, sino que los usuarios están empezando a utilizar sistemas más protegidos y secretos para visualizar y descargar.

Este es el orden de los más pirateados:

1 ‘Game of Thrones’

2 ‘The Walking Dead’

3 ‘The Flash’

4 ‘The Big Bang Theory’

5 ‘Rick y Morty’

6 ‘Prison Break’

7 ‘Sherlock’

8 ‘Vikings’

9 ‘Suits’

10 ‘Arrow’