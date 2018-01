Se filtra el nuevo control ‘profesional’ del Xbox

Como explica The Verge, un usuario anónimo publicó en China la posible segunda versión del control élite de la consola. También agregó que aparentemente vendría con puerto USB para su recarga, Bluetooth compatible con Windows 10, tres niveles de bloqueo para los gatillos, más recorrido para las flechas y memoria para tres perfiles.

Como señala el mismo medio, en diciembre la compañía patentó un sistema que permitía bloquear los ‘joysticks’, además de tres bombillos LED que sugerían una batería recargable. Ahora, con estas imágenes, se confirma lo patentado por la empresa. Se estima que para junio presente el control, probablemente en la E3.

En Twitter se han compartido algunas de las imágenes que aparecieron en el blog chino Baidu

Head's up gamers! The #Xbox #Elite controller is getting an upgrade https://t.co/qAwHf7RsYV pic.twitter.com/6zulAEx1FY

— T3 Middle East (@T3ME) January 18, 2018