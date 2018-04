La información se dio a conocer cuando una mujer llamada Jane Wong, la cual utiliza la aplicación constantemente, descubrió dentro de los códigos de la misma varias herramientas que no han sido lanzadas pero que llegarán en una futura actualización. Algunas personas ya han podido probarlas y se irán lanzando poco a poco para todo el mundo, como reporta Mashable.

Estas son las funcionas más interesantes que se encontraron:

Cámara lenta en las historias

La funcionalidad de ‘historias’ se ha vuelto el fuerte de Instagram, por lo que estarla moviendo constantemente es importante para la empresa. En ese sentido, luego de permitir subir historias en formato texto y el ‘modo retrato’ llegará próximamente la posibilidad de grabar videos en cámara lenta.

NEW Instagram is testing a 'Slow-Mo' feature for Stories h/t @wongmjane pic.twitter.com/Pmr6RyETbt — Matt Navarra (@MattNavarra) April 27, 2018

Silenciar usuarios

Como su nombre lo dice, permitirá poner en silencio los videos, las historias o las publicaciones de alguien al que no se quiera bloquear pero que sea ‘intenso’ con lo que publica. La plataforma no le avisará que ha sido silenciado.

NEW: Instagram is finally working on a mute button for profiles! h/t @wongmjane pic.twitter.com/TLB4ON3AQ6 — Matt Navarra (@MattNavarra) April 27, 2018

Calendario para las historias

Cuando se sube una historia, esta queda guardada en un archivo que brinda la posibilidad de subirlas como destacadas en cualquier momento. Estas se despliegan en un formato de grilla que puede llegar a ser confuso, por lo que ahora llegarán en formato de calendario con el fin de facilitar el acceso y mejorar el orden.

Etiquetar amigos de Facebook en las publicaciones

Esta herramienta se crea para tener un vínculo más directo entre las dos plataformas hermanas. En ese sentido, será posible etiquetar amigos de Facebook en una publicación, en caso de que no sean usuarios de Instagram.

NEW: Instagram is testing letting you tag Facebook friends in posts h/t @wongmjane pic.twitter.com/NaXZWqMzN1 — Matt Navarra (@MattNavarra) April 28, 2018

Reacciones a las historias

Esta herramienta llega directamente de Facebook y permite reaccionar –con emojis– a las historias de otro usuario. Se desplegarían de la misma manera que lo hacen en las transmisiones en vivo de la red social. (Vea también: Así puede exportar todos sus datos de Instagram).

Instagram is testing Story "Reactions". It works kinda like the existing Facebook Stories Reaction pic.twitter.com/z2tAg8BcP2 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 27, 2018

Videollamadas

Desde hace meses circula el rumor que ponía esta función en la aplicación. El objetivo de los desarrolladores es convertir a este sistema en el lugar donde se encuentre todo lo necesario e indispensable para conectarse con las demás personas; por eso, el ingreso de las llamadas podría posicionarla como el líder del mercado.