A principios de la semana Facebook anunció que había logrado la forma de hacer su experiencia en la plataforma mucho más inmersiva. En ese sentido, explicó los nuevos cambios que implementó en la última actualización de la ‘App’ en iOS y Android.

Las fotos en 360° no necesitan en todos los casos de una aplicación de terceros, ya que solo con tomar fotos panorámicas el sistema las reconoce y las convierte en ese formato. No obstante, hay aplicaciones que lo hacen y el sistema también las reconocerá. Esto no es nuevo en Facebook, ya que desde hace un año han permitido que los ususarios compartan en sus publicaciones contenido en este formato.

La otra novedad, y probablemente la más importante, es la posibilidad de enviar videos en alta resolución desde el dispositivo. En ese sentido, previo a la actualización, los videos perdían calidad al ser compartidos por esta plataforma debido a la compresión del archivo que esta hacía.

Estas funciones demuestran que Facebook busca convertir a Messenger en una de las favoritas de los usuarios maximizando sus características.

Today, we've introduced the ability to send 360 degree photos and HD quality videos in Messenger. Simply send from your camera roll to any chat in Messenger to share moments as you've captured. pic.twitter.com/zFFCgMyiim

— Messenger (@messenger) April 3, 2018