Esta falla en el sistema se conoce como ShofEL2 y fail0verflow, y el colectivo de hackers se prepara para lanzar al público las herramientas que permiten correr el sistema operativo Linux en la consola. A través de un mensaje por Twitter comunicaron que liberarán el código que se filtra en el sistema.

El artículo continúa abajo

Además, a través de más mensajes confirmaron que están trabajando para que el sistema reconozca juegos de GameCube y de Wii. También existe otro grupo de hackers conocidos como ReSwitched que lanzaron un ‘switcher’, bautizado como Fuseé, que permite instalar cualquier firmware en la consola.

Como explican en su blog, descubrieron que el disco de arranque Tegra X1 tiene un error que no puede ser corregido mediante actualizaciones de software.

De igual manera, el grupo no se considera delincuente y decidió iniciar un proceso responsable con Google para asegurarse que la falla de estos chips no existiera en los dispositivos Android. Al ser confirmados que no ponía en riesgo la seguridad de estos, se les otorgó el visto bueno para que lo hicieran público.